मंदी की मार, Google की चेतावनी के बाद अब Apple में कर्मचारियों की छंटनी!

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 17 अगस्त : वैश्विक आर्थिक मंदी (Global Economic Recession) आने वाली है इसलिए शायद बड़ी-बड़ी कंपनियों से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की पहली ही चेतावनी जारी की जा रही है। खबर है कि, ग्लोबल रिसेशन मार अब गूगल (google) और ऐपल(apple) जैसी दिग्गज टेक कंपनियों पर भी पड़ने लगी है।

English summary

According to Bloomberg, Apple sacked about 100 contract-based recruiters who were responsible for hiring new employees for the world's most valuable company.