G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं करेगा जर्मनी! पीएम मोदी से है गुस्सा, यूरोप खेल रहा डबल गेम?

International

oi-Abhijat Shekhar

बर्लिन/नई दिल्ली, अप्रैल 13: इस साल जून में होने वाली जी7 की बैठक में जर्मनी बतौर मेहमान राष्ट्र भारत को आमंत्रित नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की निंदा नहीं करने को लेकर जर्मनी पीएम मोदी से गुस्सा है और इसी नाराजगी के चलते इस बार जर्मनी भारत को बतौर गेस्ट नहीं बुला सकता है। मामले के जानकर अधिकारियों के मुताबिक, जर्मनी इस बात पर बहस कर रहा है, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में आयोजित होने वाले सात देशों के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए या नहीं?

'अमेरिका का रवैया दोमुंहा, भारत ने किया बेनकाब', चीन के सरकारी अखबार में भारतीय विदेश नीति की तारीफ

English summary

India is being considered not to be invited to the G7 summit to be held in June this year.