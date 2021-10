बुरी तरह से डीजल-पेट्रोल संकट से घिर गया है भारत का ये पड़ोसी देश, मांगा 500 मिलियन डॉलर का लोन

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, अक्टूबर 18: भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका दो बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल की किल्लत भयानक स्तर पर है तो दूसरी तरफ श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लिहाजा इस बुरे हालात में श्रीलंका ने भारत से फौरन मदद की मांग की है। श्रीलंका की सरकार ने फौरन देश में पेट्रोल किल्लत को कम करने के लिए भारत से 500 मिलिनय डॉलर यानि 50 करोड़ डॉलर की मदद मांगी है।

इस देश में ढह रही है अर्थव्यवस्था, भूख मिटाने के लिए अब बच्चों को बेचने पर मजबूर परिवार

English summary

This neighboring country of India is suffering badly from the fuel crisis, after which a loan of Rs 37 billion has been sought from India.