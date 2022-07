सूर्य से लेकर शिव तक... कैसे नंबर 108 करता है दुनिया को कंट्रोल, दुनियाभर के एक्सपर्ट्स हैरान

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 02: हमारी दुनिया में गणित का बेहद अहम स्थान और आजतक दुनियाभर में जितने भी खोज हुए हैं, या हो रहे हैं, उनमें गणित अपनी गहरी भूमिका निभाता है और गणित का खेल नंबरों का है। लेकिन, गणित के अलावा दुनियाभर में कई ऐसे नंबर हैं, जो एक अलग महत्व रखते हैं और जिनकी एक अलग पहचान बन जाती है। जैसे 007- जेम्स बांड की पहचान बन चुकी है, तो नंबर 786 इस्लाम में एक पवित्र नंबर माना जाता है। उसी तरह से एक और नंबर है 108, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी नंबर माना जाता है और इस नंबर का सनातन धर्म से गहरा जुड़ाव रहा है। लेकिन, आज के वक्त में, जब विज्ञान ने काफी तरक्की की है, इस रहस्यमयी नंबर 108 को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं।

NASA ने मंगल पर खोजा 3.5 अरब साल पुराने पत्थर में खजाना, जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व मिला

English summary

From Sun to Shiva... How number 108 controls the world, trying to solve the mystery of the universe through number 108.