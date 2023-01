फ्रांस की AIP टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे भारत करेगा विध्वंसक पनडुब्बियों का निर्माण, दोनों हाथों में लड्डू

हिंद महासागर में चीन लगातार अपने कदम बढ़ाने की कोशिश में है, वही चीन पाकिस्तान को भी ऐसे ही पनडुब्बियों की सप्लाई करने वाला है, लिहाजा भारत को अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता काफी बढ़ गई है।

France India Sub-Marine Deal: भारत और फ्रांस पिछले कुछ सालों में काफी करीब आए हैं और भारत, फ्रांस से अपनी इस दोस्ती का भरपूर फायदा उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस और भारत ने कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंध और गहरे हो गये हैं। भारत को एआईपी टेक्नोलॉजी मिलना, बहुत बड़ी मदद माना जा रहा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने पानी के अंदर की क्षमता की सभी मापदंडों को बदल दिया है।

समुद्र को बमों से बांधेगा भारत का दोस्त, चीनी जहाजों का चुटकियों में होगा शिकार, ड्रैगन की दादागीरी टूटेगी?

How India is building destroyer submarines with the help of France. Know how much India benefits from air-independent propulsion technology?