रूसी Footballer का 'बैकफ्लिप पेनल्टी', Social Media पर मचाया तूफान, नहीं देखा होगा कभी ऐसा गोल!

Football के मैदान में 12 गज की दूरी से गोलकीपर को चकमा देकर गोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वास्तव में यह बच्चों का खेल नहीं है। इसे हम फुटबॉल की भाषा में पेनल्टी शॉट कहते हैं। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें दर्शक और खिलाड़ी का जोश एक समान रहता है। फुटबॉल के मैदान में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो पेनल्टी स्कोरिंग के कार्य को एक नई परिभाषा दी है। हम बात कर रहे हैं रूस के 26 साल के फुटबॉल खिलाड़ी नोरिक अवदल्यान (Norik Avdalyan) के बारे में। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बैकफ्लिप पेनेल्टी मारकर सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया था उन्होंने ये काम दो बार किया।

English summary

Playing for Nefis Kazan, Avdalyan from the spot while also executing a perfect backflip. It isn't the first time the player tried doing something like this in a football match. Earlier, playing for Rubin Kazan's youth team, Avdalyan had done something similar. His video had gone viral back in 2018, and the result is the same even this time.