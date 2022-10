बाढ़ से बचे तो आग में जिंदा जल गए, पाकिस्तान में बस हादसा, 18 लोगों की मौत

International

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान (pakistan) में बीती रात एक बड़े बस हादसे (Bus fire) में 18 बाढ़ पीड़ितों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक एक एसी बस (AC Bus) में आग लगने से उसमें सवार आठ बच्चों, 9 महिलाएं समेत 18 लोग जिंदा जल गए। घटना बुधवार रात पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नूरीबाद थाने के पास की है। जियो डॉट टीवी के मुताबिक वातानुकूलित बस 80 बाढ़ प्रभावित लोगों को दादू जिले के खैरपुर नाथन शाह से कराची की ओर जा रही थी। घायलों को जमशोरो और नूरीबाद के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

English summary

At least 18 flood survivors, including eight children and nine women, died of severe burns in Pakistan, when an overcrowded air-conditioned bus they were travelling in caught fire, police officials said on Thursday.