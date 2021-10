उड़ाने रद्द...स्कूल कॉलेजों पर लगा ताला, कई इलाकों में लगा सख्त लॉकडाउन, चीन में लौटा कोरोना वायरस

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 22: चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस भयानक प्रकोप के साथ लौट आया है और इसके साथ ही चीन के कई इलाकों में बेहद सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी तक चीन से जो रिपोर्ट मिल रही हैं, उसके मुताबिक, कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। पिछले साल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बांटने वाला चीन इस बार बार बार कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है।

English summary

China has once again imposed a lockdown in many areas after the corona virus outbreak and schools and colleges have been closed.