कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ, ट्रैवल प्रतिबंध लगाने को दक्षिण अफ्रीका ने बताया नाइंसाफी

oi-Abhijat Shekhar

कैपटाउन, नवंबर 27: दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के नये वेरिएंट की पहचान की वजह से दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल प्रतिबंध लगाना अनुचित है। दक्षिणी अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर ब्रिटिश प्रतिबंध के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगाना शुरू कर दिया है, जिनमें फ्रांस, इटली और अमेरिका भी शामिल हैं। जिसे दक्षिण अफ्रीका ने नाइंसाफी बताया है।

English summary

Many countries are imposing travel restrictions on South Africa regarding the Omicron variant of the corona virus, which South Africa has described as unfair.