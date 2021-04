फेसबुक ने हैकिंग से किया इनकार तो जुकरबर्ग का ही फोन नंबर वायरल, 53 करोड़ अकाउंट हैक

International

oi-Abhijat Shekhar

कैलिफोर्निया: फेसबुक लगातार इनकार करता रहा कि उसके 50 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियां लीक नहीं हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट आई है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का प्राइवेट फोन नंबर भी फेसबुक से लीक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग का फोन नंबर के साथ साथ कई निजी जानकारियां भी लीक हो गई हैं। पहले फेसबुक ने कहा था कि डेटा लीक की जो बात की गई है वो पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन अब कई विशेषज्ञों ने कहा है कि मार्क जुकरबर्ग का प्राइवेट फोन नंबर जो लीक हुआ है क्या हम उसपर फोनकर जुकरबर्ग से ही सच्चाई जान लें?

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU