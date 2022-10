एलन मस्क ट्विटर के मालिक बने तो नहीं जाएगी 75 प्रतिशत कर्मचारियों की नौकरी !

International

oi-Artesh Kumar

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) ने ट्विटर इंक (Twitter Inc.) के कर्मचारियों से कहा है कि जब वह कंपनी संभालेंगे तो 75 प्रतिशत कर्मचारियों को छांटने की उनकी कोई योजना नहीं है। बता दें कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर इंक के साथ अपने 44 बिलियन डॉलर के खरीद को 28 अक्तूबर तक पूरा करने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि टेस्ला के सीईओ के पास सप्ताह के अंत तक या तो ट्विटर डील को पूरा करने या अदालत में मुकदमे का सामना करने का समय है।

English summary

Elon Musk told Twitter Inc. employees on Wednesday that he doesn't plan to cut 75% of the staff when he takes over the company, according to people familiar with the matter.