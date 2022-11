ट्विटर के राजस्व में भारी गिरावट, बौखलाए Elon Musk ने दे दी धमकी!

International

टेस्ला के सीईओ और ट्विटर कंपनी के नए मालिक एलन मस्क (Elon Musk) पर अब उन विज्ञापन एजेंसियों को अलग-थलग होने से बचाने का दबाव है, जो ट्विटर के 90 फीसदी से अधिक रेवेन्यू में योगदान करती हैं। खबर के मुताबिक मस्क का कंपनी से कर्मचारियों की छंटनी के ऐलान के बाद कई विज्ञापन एजेंसियां पीछे हटने लगी हैं। कंपनी के राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे नाराज मस्क ने Advertisers पर दबाव बनाने वाले एक्टिविस्ट समूहों को दोषी ठहराया है।

English summary

Tesla CEO Elon Musk threatened to name-shame the advertisers who are backing out from Twitter after the micro-blogging site announced mass layoffs.While replying to a user on Twitter, Elon Musk said, "Thank you. A thermonuclear name & shame is exactly what will happen if this continues."