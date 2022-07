दोस्त से दगाबाजी! जिसने 2008 में Elon musk को कंगाल होने से बचाया, उसकी ही पत्नी से अफेयर

International

वॉशिंगटन, जुलाई 25: कई लड़कियों से संबंध बनाने वाले एलन मस्क एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार उनपर आरोप लगा है, अपने ही जिगरी दोस्त की पत्नी से संबंध बनाने का। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है, कि एलन मस्क ने अपने जिगरी दोस्त और गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन की पत्नी शनहन निकोल के साथ अफेयर में हैं और उनकी अफेयर की वजह से उनके दोस्त का तलाक हो रहा है। एलन मस्क पर अपने जिस दोस्त की पत्नी से रिश्ता बनाने का आरोप लगा है, उसी ने एलन मस्क की उस वक्त मदद की थी, जब एलन मस्क कंगाल होने की दहलीज पर खड़े थे और उनकी कंपनियां दिवालिया होने वाली थी।

Google को-फाउंडर की पत्नी के साथ Elon Musk का अफेयर, फंसे तो बोले, लंबे समय से नहीं बनाए हैं संबंध

Elon Musk has been accused of having an affair with the wife of a special friend who saved him from going bankrupt in the 2008 economic downturn.