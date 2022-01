चीन में और गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती, वापस लिए जा रहे हैं बोनस

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जनवरी 29: चीन में आर्थिक संकट और गहरा गया है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में खराब वित्तीय स्थिति की वजह से लाखों चीनी कर्मचारियों की सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद देश के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी परेशान हैं, लेकिन चूंकी चीन में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलना मना है, लिहाजा सरकारी कर्मचारी और अधकिरियों ने अपना मुंह बंद कर रखा है।

English summary

The situation of financial crisis in China deepened and the salary of government employees in the country has been cut by up to 25 percent.