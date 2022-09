पृथ्वी पर ये तीन दिन रहेंगे भारी, 14 आसमानी आफतों का करना होगा सामना, एक से है बड़ी तबाही की आशंका!

International

नई दिल्ली, 27 सितंबर: ब्रह्मांड में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज जैसी दुनिया है, वैसी पहले नहीं थी और ना भविष्य में वैसी रहने वाली है, जो हम आज देख रहे हैं। पृथ्वी, आसमान, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा या खगोल के बारे में रुचि रखने वाले लोगों को पता है कि पृथ्वी का किस क्रम में विकास हुआ और यह कैसे बदलती जा रही है। किस वजह से कुछ जीव धरती से हमेशा-हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। कई सारी नई प्रजातियों ने जन्म लिया और यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है। आलम ये है कि पृथ्वी पर आसमानी ताकतों का प्रभाव हम समंदर की मीलों गहराइयों में भी देखते हैं। अगले तीन दिनों में ऐसे ही कम से कम 14 आसमानी आफतें पृथ्वी से खगोलीय दृष्टिकोण से काफी करीब से गुजरने वाली हैं, लेकिन इनमें से एक को लेकर काफी चिंता भी जताई जा रही है।

14 asteroids are moving towards the earth for the next three days. Of these, an asteroids passing on 29th have been considered dangerous