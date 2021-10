धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ Dubai Expo 2020, लिखा जाएगा भारत-UAE संबंधों का नया इतिहास

International

oi-Abhijat Shekhar

दुबई, अक्टूबर 01: खाड़ी देशों की बदलती वैश्विक स्थिति से दुनिया को वाकिफ करवाने के लिए धमाकेदार अंजाज में दुबई एक्सपो-2020 की शुरूआत हो गई है और सबसे अहम बात ये है कि अगले कुछ हफ्तों में यूएई के साथ भारत के संबंधों पर काफी ध्यान दिया जाएगा। एक तरफ दुनिया के कई देशों का ध्यान यूएई में चल रहे आईपीएल मैचों पर है, तो दूसरी तरफ शानदार अंदाज में वैश्विक सहयोग की शक्ति के संदेश के साथ दुबई एक्सपो-2020 का आगाज हो गया। कई अंतर्राष्ट्रीय गायकों ने दुबई की इस ऐतिहासिक शाम में अपनी आवाजों का जादू बिखेरकर चार चांद लगा दिए। आखिर कैसे भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक संबंधों की शुरूआत इस मेले से हो रही है, आईये जानते हैं।

English summary

Dubai Expo-2020 has started in a historic fashion and the biggest thing is that India's pandal in the expo is bigger than all the countries of the world.