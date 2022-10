भारत के साथ डबल गेम, लगातार दूसरे बड़े अमेरिकी अधिकारी का Pok दौरा, भड़का भारत

International

oi-Sanjay Kumar Jha

पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम(Donald Blom) ने पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) का दौरा किया था। डोनाल्ड ब्लोम अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा करने वाले दूसरे अमेरिकी अधिकारी हैं। पीओके का दौरा करने के बाद डोनाल्ड ब्लेम ने ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसे आजाद कश्मीर कह कर संबोधित किया। इसे लेकर भारत ने अमेरिका के समक्ष नाराजगी जताई है।

English summary

India said that it had conveyed its objection to the United States about the US ambassador Donald Blom in Pakistan's recent visit to the Pakistani side of Kashmir that India considers its own.