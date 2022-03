क्या अमेरिका ने और भड़का दी है यूक्रेन युद्ध की आग? पोलैंड में बाइडेन ने बो दिया विश्वयुद्ध का बीज!

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉरसॉ/वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 27: शुक्रवार को एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गईं, कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में अपना उद्येश्य बदल लिया है और रूसी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बयान देते हुए कहा, कि रूस के सैन्य अभियान का प्रथम चरण खत्म हो गया है और अब रूस का ध्यान डोनबास पर केन्द्रित करने की है। रूस का यूक्रेन युद्ध पर बदला रवैया पूरी तरह से पश्चिमी देशों के विश्लेषकों के अब तक के दावे से अलग है। लेकिन, पोलैंड के दौरे पर पहुंचे जो बाइडेन ने क्या यूक्रेन युद्ध की आग को और भड़का दिया है और क्या अमेरिका ही नहीं चाहता है, कि ये युद्ध खत्म हो? बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।

Yesterday, I visited the 82nd Airborne Division in Poland for one simple reason: to say thank you. pic.twitter.com/VwBIM4gUOQ

