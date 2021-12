भाई का खात्मा, तीसरा बेटा होकर भी देश पर नियंत्रण, जानिए किम जोंग का 10 साल का शासनकाल कैसा रहा?

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, दिसंबर 17: किम जोंग उन 30 साल के भी नहीं थे जब उन्होंने दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्तर कोरिया पर अधिकार कर लिया था। किम जोंग उन के शासन को संभालने के बाद कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी, कि जब पूरे देश पर शासन करने का भार स्विटजरलैंड में पढ़े गोल-मटोल युवक पर डाला जाएगा, तो वह सुधार का रास्ता चुनेगा और देश को तानाशाही शासन पद्धति से आजादी देगा, लेकिन लोगों की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुईं और किम जोंग उम, अपने पिता किम जोंग इल की तरह ही क्रूर तानाशाह निकले, जिसे किसी की हत्या करने में मिनट नहीं लगते।

उत्तर कोरिया में हंसने पर लगाई गई पाबंदी, किम जोंग ने जनता को हर वक्त उदास रहने का दिया आदेश

English summary

Dictator Kim Jong Un has completed 10 years of his rule over North Korea. Know how Kim Jong controlled the country despite being the third child of his father?