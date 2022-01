राजमिस्त्री का काम करती है लड़की, लोगों ने किया ट्रोल, अब बनीं लंदन के इस पॉपुलर ब्रांड की एंबेसडर

International

लंदन, 25 जनवरी: समाज में हमेशा से सोचा जाता है कि सिविल इंजीनियर या फिर कंट्रक्शन के काम बेहतर ढंग से नहीं कर सकती हैं। और जब कोई इस धारणा को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हमेशा उसका मजाक बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन की एक महिला के साथ हुआ, जो पेश से एक राजमिस्त्री हैं और लोगों के घर बनाने का काम करती हैं। इंग्‍लैंड के ओल्‍ड बकेनहम के नोरफोल्‍क की रहने वाली 26 वर्षीय डार्सी रिचर्ड्स (Darcie Richards) ब्रिटेन की एकमात्र ऐसी महिला हैं जो राजमिस्त्री का काम करती हैं। अपने इस काम के लिए वह सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में भी रहती हैं लेकिन इसके साथ उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। अब डार्सी रिचर्ड्स ने ट्रोलर्स को अपने काम से जवाब दिया है और बताया है कि वह लंदन के एक मशहूर कंपनी की ब्रांड की एंबेसडर हैं।

Darcie Richards One of UK only female bricklayers all you need to know about her