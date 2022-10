कैसे जानलेवा बन जाता है कफ सिरप? इन देशों में भी भारी तबाही मचा चुकी है खांसी की दवाई

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Gambia children tragedy: गाम्बिया की पुलिस ने कथित तौर पर कफ सिरप (cough syrup) पीने से हुई 66 बच्चों की मौत के मामले की जांच कराने का ऐलान किया है। ऐसा दावा किया गया है कि अधिकतर बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है। पुलिस ने आयातित दवाओं को लेकर पैदा हुई चिंताओं से बढ़ते दबाव के बीच जांच का यह एलान किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में कई सीनियर अधिकारियों को लगाया गया है। इस बीच भारतीय दवा कंपनी मैडेन फार्मास्‍यूटिकल्‍स (Maiden Pharma) ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है।

Image- File

English summary

WHO sounded off an alert against four cough syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited based in Haryana’s Sonepat, saying that they could be the reason for the deaths in the West African nation.