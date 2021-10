चीन में कोरोना से फिर मचा हाहाकर, लान्झोउ शहर में लॉकडाउन लगा, उड़ानें रद्द, स्कूल कॉलेजों पर लटका ताला

International

बीजिंग, अक्टूबर 26: चीन में कोरोना वायरस फिर से आ गया है और खतरनाक असर दिखा रहा है। चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, चीन सरकार ने लान्झोउ शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही चीन में शहरों को जोड़ने वाली उड़ानों को रोक दिया गया है और ज्यादातर प्रांतों में स्कूल-कॉलेजो को बंद कर दिया गया है। (सभी तस्वीर फाइल)

English summary

corona virus has returned with an alarming speed in China and the Chinese government has imposed a strict lockdown in the city of Lanzhou.