राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- मैला ढोने वाले कानून पर केंद्र सरकार विफल

oi-Love Gaur

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अब उन्होंने 2013 के मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि पिछले 4 सालों में सीवरेज में उतकर सफाई करने से 389 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल उठाएं हैं।

अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि 2013 के मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट को लागू करने में भारत सरकार बुरी तरह से विफल रही है। हमारे साथी नागरिकों के प्रति सरकार को सक्रिय उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीटीई के एक ट्वीट को भी शेयर किया।

This shows how badly GOI has failed to implement the Manual Scavenging Act of 2013.

Proactive measure must be taken to ensure no further indignity to our fellow citizens and our collective national conscience. pic.twitter.com/pgYiZ3nYDA