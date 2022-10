CICA Summit: कजाकिस्तान में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, मीनाक्षी लेखी ने लगाई कड़ी फटकार

International

कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सीआईसीए (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) समिट में भारत की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को कश्मीर राग छेड़ने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। पाक को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद कर देना चाहिए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं।

मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को वैश्विक समुदाय को व्याख्यान देने के बजाय अपने घर को ठीक करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से सताया जा रहा है। मीनाक्षी लेखी छठे CICA शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। भारत की तरफ से वक्तव्य देते हुए उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भारत के दृष्टिकोण और COVID-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में देश के योगदान पर प्रकाश डाला। इसके साथ लेखी ने बहुध्रुवीय एशिया और विश्व के लिए CICA के महत्व को दोहराया।

