क्रिस हिपकिंस बने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, क्या जेसिंडा अर्डर्न की तरह कमा पाएंगे नाम?

न्यूजीलैंड में 14 अक्टूबर को आम चुनाव होना है और क्रिस हिपकिंस के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल होने वाला है।

Chris Hipkins New Zealand PM: लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गये हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के पिछले हफ्ते अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद बुधवार को क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।

English summary

Chris Hipkins has become the 41st Prime Minister of New Zealand and he was sworn in during a program.