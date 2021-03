गाली-गलौच पर उतरा चीन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बताया अमेरिका के पीछे भागने वाला कुत्ता

International

टोरंटो/बीजिंग: मानवाधिकार के मुद्दे पर घिरा चीन अब गाली-गलौच पर उतर आया है। चीन के ऊपर लगातार अंतर्राष्ट्रीय जबाव पड़ता जा रहा है जिसकी वजह से चीन बौखला गया और चीनी डिप्लोमेट ने कनाडा के प्रधानमंत्री को अमेरिका का कुत्ता तक कह दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द चीन की बौखलाहट को बता रहा है।

कनाडाई पीएम को गाली

शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने को लेकर कनाडा ने चीन की आलोचना की थी, जिसके बाद चीनी डिप्लोमेट ने कनाडाई प्रधानमंत्री को बच्चा बताया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरिओ में चीन के कॉमर्स एंबेसडर ली यांग ने अपने ट्वीट में कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक 'बच्चा' हैं, जिन्होंने कनाडा को 'अमेरिका के पीछे पीछे भागने वाला कुत्ता' बना दिया है। एक प्रधानमंत्री के लिए किए गये अपशब्दों को लेकर चीनी डिप्लोमेट की आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में कनाडा और चीन के संबंध काफी बिगड़ गये हैं और पिछले हफ्ते दोनों देशों ने एक दूसरे के कई डिप्लोमेट्स पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!! pic.twitter.com/qWCfJH4bYb