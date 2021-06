महिला को मिला 'बुद्ध का वरदान', पलकों के बाल बढ़ाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

International

oi-Abhijat Shekhar

पेइचिंग, जून 13: विश्वविख्यात होने के लिए दुनिया के कई लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं, जो हैरतअंगेज होते हैं और जिनपर यकीन करना आसान नहीं होता है। इंसानों ने दुनिया में खुद को सबसे अलग दिखाने के लिए नामालुम कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दिया है। चीन की एक महिला ने भी अपने पलकों की बाल को असाधारण तरीके से बढ़ाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस महिला के पलकों के बाल को देखकर आपको यकीन नहीं होगा, कि भला एक इंसान के पलकों का बाल इतना कैसे बढ़ सकता है। हालांकि, इस महिला का मानना है कि इसके ऊपर दैवीय कृपा है।

चीन को सजा देने का ऐलान, विश्व की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने बनाया 'महाप्लान'

English summary

A woman from China has created a world record by growing the longest eyelashes. The woman has described this as a gift of Lord Buddha.