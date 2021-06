तिब्बत से नेपाल तक हिमालय को चीरकर रेल चलाएगा चीन, भारत के लिए टेंशन की बात

International

oi-Abhijat Shekhar

काठमांडू, जून 27: भारत को एक और बड़ा टेंशन देने की तैयारी में चीन काफी तेजी से आगे बढ़ चला है। रिपोर्ट मिल रही है कि चीन और नेपाल के बीच रेलवे लिंक हिमालय की पहाड़ियों में एक सुरक्षित क्षेत्र से होकर गुजर सकता है। इस बात की जानकारी प्रोजेक्ट से जुड़े एक सीनियर इंजीनियर ने दी है।

भारत से जंग की तैयारी में ड्रैगन, भारतीय सीमा पर तिब्बत के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है चीन

China has taken the decision to build a railway line from Tibet to Kathmandu through the protected area of the Himalayas, to which India has objected.