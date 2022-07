अफ्रीकी देश जिम्बॉब्वे पर कब्जे की तैयारी में जुटा चीन, संसद बनाने में खर्च कर दिए 14 करोड़ डॉलर

International

हरारे, जुलाई 06: चीन से कर्ज लेने का मतलब होता है, अपने देश की संप्रभुता को खत्म कर देना और देश को चीनी ड्रैगन के हाथों बेच देना और श्रीलंका से बड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल और कौन हो सकता है। श्रीलंका दिवालिया हो गया है और श्रीलंकन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघ ने देश की संसद में कहा है, कि श्रीलंका अब दिवालिया हो गया है। लेकिन, फिर भी कई ऐसे देश हैं, जो ड्रैगन को गले लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं और अफ्रीकी देश जिम्बॉब्वे भी ऐसा लग रहा है, कि बहुत जल्द ही चीनी ड्रैगन का गुलाम बनने वाला है।

English summary

China is preparing to capture the African country Zimbabwe, a new parliament building built for $ 140 million, from where will it pay so much money?