अंतरिक्ष में चीन ने किया महाविनाशक परमाणु मिसाइल की परीक्षण, डिफेंस सिस्टम होंगे बर्बाद, मचा कोहराम

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 17: दुनिया को काबू करने की तमन्ना में ड्रैगन अब दुनिया में बर्बादी फैलाने पर आमादा हो गया है और दुनिया में विध्वंस मटचाने की तैयारियों में जुट गया है। इस बार चीन ने अंतरिक्ष में परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है और कोहराम मच गया है। सबसे खतरनाक बात ये है कि, चीन ने सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है और उसकी जानकारी अब जाकर दुनिया को लगी है, जिसके बाद चीन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

China has tested a hypersonic missile in space, which has stunned America, while there has been a furore all over the world.