क्या चीन ने बना रखी है कोरोना की सिक्रेट दवाई? कैसे कोविड को किया कंट्रोल? सामने आई वजहें

बीजिंग, जून 20: कोरोना वायरस महामारी पर चीन के नियंत्रण को लेकर आज भी दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। जानलेवा महामारी को पैदा करने वाला चीन पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाकर खुद तमाशा देख रहा है। कई विशेषज्ञों ने तो यहां तक दावा किया है कि चीन ने किसी तरह की गुप्त दवा या वैक्सीन बना लिया है और देश को कोरोना वायरस से बचा रहा है। इस बीच वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की थ्योरी को अमेरिका समेत कई देश अब भी मान रहे हैं।

English summary

Has China made a secret medicine for the corona virus and why did China not allow the corona virus to spread? Experts gave a big reason.