पृथ्वी पर कभी भी गिर सकता है अंतरिक्ष से आ रहा चीन का अनियंत्रित कचरा, 10 मंजिला इमारत जितना है विशाल

Chinese rocket falling to Earth: चीन की वजह से एक बार फिर दुनिया भर में खतरा मंडराने लगा है। चीन ने पिछले महीने ही अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च किया था, जो फेल हो गया है। अब उसका मलबा अनियंत्रित होकर धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है, जिसका आकार 10 मंजिला इमारत के बराबर है और वजन 22. 5 मीट्रिक टन बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अंतरिक्ष मिशन में ऐसी घटनाओं की संभावना 10 हजार बार में से एक बार हो सकती है। लेकिन, चीन की वजह से यह हालात दो साल में चौथी बार बने हैं।

China's uncontrolled space debris is moving towards Earth. It was launched on 31 October itself. For the fourth time because of China in two years, a big threat is looming over the world