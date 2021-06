G-7 शिखर सम्मेलन से बौखलाया चीन, धमकाते हुए कहा- अब छोटे ग्रुप नहीं करते दुनिया पर राज

International

Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 13: दुनिया के शक्तिशाली देशों ने जैसे ही चीन की आक्रामकता के खिलाफ चीन को रोकने की कोशिश करना शुरू किया है, ठीक वैसे ही बौखलाया हुए चीन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जी-7 देशों ने चीन की आक्रामकता और छोटे देशों पर बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई प्लान तैयार किया है, जिसके बाद चिढ़े हुए चीन ने कहा है कि 'अब छोटे देशों के समूह दुनिया पर राज नहीं करते हैं'। दरअसल, जी-7 की बैठक में दुनिया के सात बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों ने अब सीधे तौर पर चीन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जिससे बौखलाए हुए चीन ने धमकियां देनी शुरू कर दी है।

Frightened by the G-7 summit, China has threatened that the time is gone when small groups of countries used to rule the world.