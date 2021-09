फिर से धोखा देने की फिराक में ड्रैगन, भारतीय सीमा पर भारी संख्या में कैंपों का निर्माण कर रहा चीन

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, सितंबर 27: लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुए करीब 17 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ड्रैगन की धोखेबाजी की फितरत नहीं बदली है। भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद ड्रैगन और तेजी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि चीन भारतीय सेना के पास भारी संख्या में कैंपों का निर्माण कर रहा है, ताकि चीनी सेना अपना ऑपरेशन चला सके।

English summary

The Chinese Army PLA is continuously building camps in the areas adjacent to the Indian border. Know what is the preparation of Indian soldiers.