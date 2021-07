ताइवान से विध्वंसक जंग जीतकर भी बर्बाद हो जाएगा चीन? आखिरी चरण में है चीनी नौसेना की तैयारी!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 27: भारत, जापान, फिलीपींस और वियतनाम समेत कई पड़ोसी देशों के साथ चीन का विवाद काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीन से लोकतांत्रिक देश ताइवान को जितना खतरा है, उतना खतरा अभी तक किसी और दूसरे पड़ोसी देश को नहीं है। तरह तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ताइवान को धमकाने वाला चीन एक कदम और आगे बढ़ते हुए जमीन और पानी, दोनों जगहों से लड़ाई करने में सक्षम हथियारों को भी विकसित कर ताइवान के लिए विनाशकारी बन गया है। इसके साथ ही ताइवान तक अपनी सेना को जलमार्ग से पहुंचाने और सेना को बैकअप पॉवर देने के लिए भी चीन काफी तेजी से तैयारी कर रहा है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की नौसेना अपनी शक्ति में इस कदर इजाफा कर रही है कि वो एक ही झटके में ताइवान पर कब्जा कर ले, लेकिन इसमें कई दिक्कतें हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि चीन अपने इतने सैनिकों को ताइवान तक पहुंचाएगा कैसे और उनके लिए बैकअप प्लान कैसे तैयार करेगा, क्योंकि ताइवान खुद भी शक्तिशाली है और दूसरा उसे अमेरिका और जापान से मदद भी मिलेगी। ऐसे में चीन अगर जल्दबाजी करता है तो ना सिर्फ वो हार सकता है, बल्कि उसने अपनी नौ-सेना को जितना शक्तिशाली बनाया है, उसे एक झटके में बर्बाद भी कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ताइवान पर चीन कब्जा कर पाएगा ?

English summary

Will China be able to win a war with Taiwan, or will China lose its naval power in an attempt to control Taiwan?