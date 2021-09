जाने कैसे AUKUS ने बजा दी चीन की बुरी तरह से बैंड, क्या भारत को होना चाहिए गठबंधन में शामिल?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 20: ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संबंधित नेताओं द्वारा त्रिपक्षीय AUKUS रणनीतिक गठबंधन के निर्माण की घोषणा के बाद चीन से जिस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, चीन ने उससे भी ज्यादा अपनी नाराजगी का इजहार कर इस बात पर मुहर लगा दी, कि उसके सबसे कमजोर नस को दबा दिया गया है। चीन की सरकार और भोंपू सरकारी मीडिया ने जिस तरह से गुस्से का इजहार किया है, उससे जाहिर हो गया कि 'ऑकस' का निर्माण जिस मकसद से किया गया है, वो मकसद कामयाब होने वाला है।

क्या सर्दियों में फिर घुसपैठ करेगा ड्रैगन? भारतीय सीमा के पास रात में दाग रहा भीषण गोले, युद्ध की तैयारी?

English summary

China is terribly angry with the formation of the Ocus and is venting its anger on America-Australia. In such a situation, should India also become a part of the Ocus?