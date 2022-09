मंकीपॉक्स से डर गया चीन, पहला मामला सामने आते ही कहा, 'विदेशियों से दूर रहो'

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 19 सितंबर : कोरोना महामारी (Covid-19) से ग्रसित चीन अब मंकीपॉक्स (Monkeypox) के खतरे से घबरा गया है। इसको लेकर बीजिंग के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि, मंकीपॉक्स से बचने के लिए विदेशी यात्रियों को नहीं छूने की सलाह दी है। चीन के इस संकीर्ण मानसिकता वाले सोच की चारो तरफ निंदा हो रही है। बता दें कि, चीन के चोंगकिंग शहर में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है और इससे देश में दहशत का माहौल है।

English summary

Mainland China’s first confirmed case of monkeypox was reported in Chongqing city in an individual who arrived from abroad. Authorities have not yet revealed whether the person is a foreign individual or a Chinese national.