बेरहम ड्रैगन, चीन ने 40 हजार बाल श्रमिकों का शोषण किया, रिपोर्ट में खुलासा

बीजिंग, 18 जुलाई : चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चर्चित तो हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे की वह 40 हजार बाल श्रमिकों के शोषण के लिए भी जिम्मेदार है। खबर के मुताबिक, चीन ने कांगो की कोबाल्ट खदानों में हजारों बाल श्रमिकों का शोषण किया है।

China was found exploiting 40,000 child workers in cobalt mines of Congo and witnesses testified about the child labour at a congressional hearing on human rights violations, entitled "Child Labour and Human Rights Violations in the Mining Industry of the Democratic Republic of Congo". Zelda Caldwell, writing in Catholic News Agency said that China is forcing children to work under hazardous conditions to mine the cobalt that powers electronic devices and electric cars.