इस बार कोरोना वायरस में बुरी तरह फंस गया है ड्रैगन, डेल्टा वेरिएंट मचा रहा है चीन में भारी तबाही

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 01: अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन, खाड़ी देश, भारत और पाकिस्तान बार बार कोरोना वायरस संक्रमण से जूझते हैं। कुछ हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, लेकिन फिर से दलदल में फंस जाते हैं। अमेरिका और इजरायल में कोरोना वायरस फिर से काफी तेजी से बढ़ा है और अमेरिका में खासकर फिर से लोगों की भारी तादाद में मौत होने लगी है। लेकिन, इन सबके बीच रिपोर्ट आ रही है कि चीन इस बार बुरी तरह से फंस गया है। पिछले बार चीन ने वुहना शहर से वायरस को बाहर नहीं आने दिया था, जबकि दूसरे अनजान देश चीनी वायरस में फंस गये थे, लेकिन इस बार चीन बुरी तरह से फंस गया है। रिपोर्ट है कि चीन के 6 प्रांत के दर्जनों शहरों में बुरी तरह से कोरोना वायरस फैल चुका है, लेकिन चीन अभी भी झूठ बोल रहा है।

English summary

In China, the delta variant of the corona virus is spreading very fast in many provinces. How is China trying to control the virus?