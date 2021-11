शी जिनपिंग ही बनेंगे तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति? अगले हफ्ते कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में हटाए जाएंगे 'कांटे'

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 06: दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन के अगले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही होंगे, इस बात पर पूरी तरह से मुहर अगले हफ्ते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में लगाए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही तय हो जाएगा, कि माओ के बाद चीन का सबसे शक्तिशाली नेता अगर कोई होगा, तो वो शी जिनपिंग हो सकते हैं, जो मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति, चीन की सेना पीएलए के प्रमुख और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। अगले हफ्ते होने वाली कम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बैठक में ये तय किया जाएगा, कि चीन के पास अब शी जिनपिंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

English summary

A meeting of the Communist Party of China is going to be held next week, in which all 'thorns' will be removed from inside the party to make Xi Jinping president for the third time.