अमेरिका के इस शहर में पहली बार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न होगा खास

वाशिंगटन, 8 अगस्त : अमेरिका के बोस्टन शहर में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न खास तरीके से मनाया जाएगा। आजादी के इस जश्न में 32 देश भाग लेंगे। वहीं समारोह को और भी खास बनाने के लिए बोस्टन शहर पर एक विमान से 220 फुट लंबा अमेरिका-भारत ध्वज लहराया जाएगा। (celebrations of 75th anniversary of India Independence in Boston america)

English summary

In one-of-its-kind celebrations, the 75th anniversary of India's Independence will be observed in Boston with participation from 32 countries and will feature an airplane carrying a 220-feet US-India flag over the major American city.