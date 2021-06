ड्रोन के सहारे भारत में हथियार भेज रहा पाकिस्तान, CDS विपिन रावत ने थिएटर कमांड पर की बड़ी घोषणा

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 23: भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ विपिन रावत ने पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर आतंकी काम कर रहे हैं और इसकी वजह से सीमा पर स्थिति बिगड़ सकती है। इसके साथ ही विपिन रावत ने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर जरूर हो गया है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब पाकिस्तान ने ड्रोन के सहारे कश्मीर में हथियार और गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया है।

English summary

India's CDS Vipin Rawat said that Pakistan is sending weapons to India through drones, which is dangerous for ceasefire. By next year, India will have a theater command.