तो क्या 'जाति' की वजह से ऋषि PM नहीं बन पाएंगे! लिज से क्यों पिछड़ रहे हैं सुनक

लंदन, 9 अगस्त : ब्रिटेन में टोरी का कमान कौन संभालेगा, यह आने वाले 5 सितंबर को लोगों को मालूम चल जाएगा। अभी फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी के दो कद्दावर नेता लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच कांटे की टक्कर जारी है। वहीं, शुरूआती दिनों में लिज ट्रस से आगे रहने वाले ऋषि सुनक एकाएक उनसे क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं। क्या है इसकी वजह, यही जानने की कोशिश करते हैं।

English summary

A UGOV ballot of celebration members concluded on August 2 reveals Rishi Sunak trailing Liz Truss by 69% towards 31% within the Conservative management race. An identical survey was accomplished on 21 July, displaying the determine at 38% and 62%. Truss appears to be profitable the match