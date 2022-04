बांग्लादेश ने भारत को दिया बहुत बड़ा ऑफर, बंगाल की खाड़ी में चीन के ‘डेंजरस प्लान‘ को झटका!

International

oi-Abhijat Shekhar

ढाका, अप्रैल 29: बांग्लादेश ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है, जो चीन के लिए छोटा-मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत की बंगाल की खाड़ी नीति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और भारत की किसी भी सरकार ने आजादी के बाद से ही बंगाल की खाड़ी पर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है, कि बंगाल की खाड़ी में चीन ने काफी हद तक अपना वर्चस्व बना लिया है। लेकिन, अब ऐसा लग रहा है, कि बंगाल की खाड़ी को लेकर मोदी सरकार ने काम करना शुरू किया है।

English summary

Bangladesh has made a big offer to India in the Bay of Bengal and this decision of Sheikh Hasina will give a big blow to China.