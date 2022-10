मुलायम सिंह यादव के निधन पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने दी श्रद्धांजलि

International

Mulayam Singh Yadav: भारत में ऑस्ट्रेलिया के दूत बैरी ओ'फेरेल (Barry O'Farrell) ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 2020 से भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रहे 63 वर्षीय बैरी ओ'फेरेल ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "एक अनुभवी राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति"।

बीते कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार

मुलायम सिंह यादव का आज सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव भारत के सबसे विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके थे। वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए। इसी साल जुलाई में मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का फेफड़ों के संक्रमण के कारण गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था।

तीन दशक पहले बनाई समाजवादी पार्टी

पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच 'नेताजी' के रूप में मशहूर मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में हुआ था। राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव बतौर शिक्षक अध्यापन का कार्य करते थे। मुलायम सिंह यादव ने साठ के दशक के अंत में राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने लोहिया आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और तीन दशक पूर्व 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था।

कार्यकर्ताओं पर थी मजबूत पकड़

ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की अपने कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ थी। यह वजह थी कि दस साल बाद भी मिलने वाले कार्यकर्ताओं को वह उनके नाम से पुकार लिया करते थे। मुलायम सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा।

Saddened to hear of the passing of a veteran politician and former #UttarPradesh Chief Minister Mulayam Singh Yadav ji. My condolences to his family and friends. Om Shanti 🙏@yadavakhilesh @samajwadiparty #omshanti #RIP #MulayamSinghYadav #SamajwadiParty #मुलायम_सिंह_यादव https://t.co/oLwg2d335z pic.twitter.com/8daKzb0Yar