पाकिस्तान के नये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कैसा है चाल, चरित्र और चेहरा... रॉ अधिकारियों से समझिए

Pakistan new army chief: पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब देश के नये सेनाध्यक्ष को 'मुल्ला जनरल' कहकर संबोधित किया जा रहा है और 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के मुखिया के तौर पर कार्यभार संभाल लेंगे। पिछले कुछ दशक के बाद ये पहला मौका था, जब पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति इतनी ज्यादा विवादास्पद हो गई थी और माना जा रहा था, कि राष्ट्रपति भी नये सेनाध्यक्ष की राह में रोड़ा बन सकते हैं। लेकिन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ सरकार की के फैसले को मंजूरी दे दी और इसी के साथ पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर तमाम अनिश्चितताएं खत्म हो गईं। लेकिन, आइये समझते हैं, कि आखिर पाकिस्तान के नये जनरल को 'मुल्ला जनरल' क्यों कहा जा रहा है?

PAK's new army chief has got the title of 'Hafiz-e-Quran', know from RAW officer, how cautious India needs to be?