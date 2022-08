खतरे में दुनिया! बड़ी तेजी से पिघल रहा है आर्कटिक, अनहोनी की आशंकाओं से डर गए वैज्ञानिक!

International

न्यूयॉर्क, 12 अगस्त : जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर आर्कटिक महासागर पर पड़ा है, जो पिछले 40 वर्षों में धरती के अन्य हिस्सों के मुकाबले चार गुना तेजी से गर्म हुआ है। गुरुवार को प्रकाशित एक नए शोध के मुताबिक, क्लाइमेट मॉडल पोलर हीटिंग यानी ध्रुवों पर बढ़ने वाली गर्मी (ताप) की दर को कम करके आंक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान पैनल ने 2019 में एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्कटिक प्रवर्धन ( Arctic amplification) के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के कारण आर्कटिक "वैश्विक औसत से दोगुने से अधिक" गर्म हो रहा था। इस रिसर्च में बताया गया है कि पिछले 40 साल में आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हुआ है।

A team of researchers based in Norway and Finland analysed four sets of temperature data gathered by satellite studies since 1979 — the year when satellite data became available — over the entire Arctic circle.