अमेरिका और चीन के झगड़े में फंसे Elon Musk, एक गलत कदम से बर्बाद हो जाएगा पूरा साम्राज्य!

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/वॉशिंगटन, जनवरी 05: अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क फंस गये हैं और अमेरिका की तरफ से एलन मस्क को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। अमेरिका ने एलन मस्क के साथ ही साथ कई और कारोबारियों और प्राइवेट सेक्टर को चेतावनी दी है, लेकिन मुख्य तौर पर अमेरिका के निशाने पर एलन मस्क ही हैं।

दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, कर्ज नहीं चुकाया तो चीन करेगा कब्जा?

English summary

The White House has issued a direct warning to Elon Musk and his company Tesla that, if they go with China, they will face 'severe law'.