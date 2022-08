'ड्रैगन' के खिलाफ ताइवान को घातक हथियारों से लैस करेगा अमेरिका! अब क्या करेगा चीन?

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन, 30 अगस्त : अमेरिका ताइवान को चीन से रक्षा करने का वचन दे चुका है। पोलिटिको (Politico) ने चीन के साथ बढ़ते तनाव (Taiwan Tension) के बीच सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से ताइवान को अनुमानित 1.1 बिलियन डॉलर की हथियारों की बिक्री को मंजूरी देने की योजना बनाई है, जिसमें 60 एंटी-शिप मिसाइल और 100 एयर-टू-एयर मिसाइल शामिल हैं।

English summary

The Biden administration plans to ask the U.S. Congress to approve an estimated $1.1 billion arms sale to Taiwan, including 60 anti-ship missiles and 100 air-to-air missiles, Politico reported on Monday, citing sources, amid heightened tensions with China.