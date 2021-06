बहुत बड़े संकट में फंसी अमेरिकन एयरलाइंस, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, हजारों उड़ाने और होंगी कैंसिल

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 21: अमेरिका में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सैकड़ों फ्लाइट्स अब तक कैंसिल की जा चुकी हैं। अमेरिका में हालात ये हैं कि विमान उड़ाने के लिए पायलट और स्टाफ बचे ही नहीं है और बिना पायलट के फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस हफ्ते में अमेरिका में 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल किए जा चुके है और जुलाई में 3 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स और कैंसिल किए जा सकते हैं।

English summary

The airline in America has suddenly come into a lot of trouble. American Airlines has had to cancel 300 of its flights.